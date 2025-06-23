Beylikdüzü Belediyesi’nin, 7 Cüceler Anaokulu ve Yıldızlar Dünyası Çocuk Akademisi iş birliğiyle düzenlediği “Yaza Merhaba Şenliği” Yaşam Vadisi’nde gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, 7 Cüceler Anaokulu ve Yıldızlar Dünyası Çocuk Akademisi iş birliğiyle düzenlenen “Yaza Merhaba Şenliği” Yaşam Vadisi 1. Etap’ta gerçekleşti.

7’den 70’e herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenliktegün boyu süren eğlenceli aktiviteler, gösteriler, müzik ve sahne performanslarıyla yaza enerjik bir başlangıç yapıldı. Etkinlikte çocuklar için şişme oyun grupları, yaratıcı atölyeler, maskotlar, palyaçolar, tahta bacak gösterileri ve jonglörler gün boyu alanda yer aldı. Etkinlik alanına kurulan fotobloklarla da katılımcılar anılarını ölümsüzleştirdi.

Şenlik kapsamında ayrıca Cep Sahne’de de çeşitli etkinlikler gerçekleşti. Jade Dans Grubu, müzikal kukla gösterimi, sihirbaz ve vantrolog performansları, bubble show ve Beylikdüzü Belediyesi tiyatro ekibinin gösterileri çocukların büyük beğenisini topladı.

Balon şov ise etkinliğin en renkli anlarından biri oldu.

Akşam saatlerinde 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde DJ performansı ve lazer şovla coşku doruğa çıkarken, gecenin finalini şarkıcı Burak Kibar yaptı.