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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine yeni yeşil alanlar kazandırmayı sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, Marmara Mahallesi’nde 5 bin metrekarelik parkı, 5 gün gibi rekor bir sürede tamamlamak için çalışmalara başladı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü'nde Marmara Mahallesi’ndeki saha gezisi sırasında komşularının taleplerine kulak veren Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gelen park talebini geri çevirmedi.

Bölge halkı ile arasında geçen keyifli bir diyaloğun ardından Başkan Çalık, 5 bin metrekarelik parkı 5 gün içerisinde hızlıca hazırlayarak ilçeye kazandıracaklarının sözünü verdi. Bunun üzerine rekor bir sürede yapımı tamamlanacak parkın çalışmaları noter huzurunda başladı. Park; bin 345 metrekarelik yürüyüş yolu, 270 metrekarelik basket sahası, 435 metrekarelik çocuk oyun alanı ve fitness alanını içinde barındıracak.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Komşularımızın Marmara Mahallemizdeki taleplerini yerine getirmek adına şu an burada bir park inşa edeceğiz. 5 gün içerisinde parkımızı tamamlayarak çocuklarımızla birlikte açacağız. Çalışmalarımıza başladık. İnşallah hafta sonuna da açılışını yapacağız” ifadelerini kullandı.