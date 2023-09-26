İstanbul Boğazı bu hafta sonu Bosphorus Cup Yelken Yarışlarına ev sahipliği yaptı. İBB’nin desteği ile düzenlenen ve bin yelkencinin takımlar halinde birincilik mücadelesi verdiği yarışlar Boğaz’da ve Haliç’te renkli görüntülere sahne oldu.İSTANBUL (İGFA) - 22’incisi düzenlenen Bosphorus Cup Yelken Yarışları 21 Eylül’de yapılan deneme yarışıyla başladı. Sporcular rüzgarı, dalgaları ve Boğaz’ın akıntısını deneyimleme fırsatı bulduktan sonra ilk gün Caddebostan, Prens Adaları ve Kalamış rotasında yarıştı. İkinci gün yarışı ise organizasyona adını veren etapta yapıldı. İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında ve iki kıta arasında yelken açan sporcuların mücadelesi izleyenlere keyif ve yarışanlara ise heyecan dolu anlar yaşattı. Yelkenlilerin Boğaz yarışını İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte izledi. Organizasyon pazar günü Yenikapı açıklarında yapılan yarışlarla sona erdi.

İBB’NİN DESTEĞİ İLE DÜZENLENDİ

İBB de organizasyona Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinesinde çeşitli alanlarda destek verdi. Yarış komitesi için etkinlik süresi boyunca kumanya temini yapan, ambulans tahsisi ve sağlık personeli görevlendiren İBB, etkinliğe katılan teknelerin Moda, Üsküdar, Kadıköy ve Bostancı iskelelerine yanaşmalarını sağladı. Yarış yönetimi için 4 adet zodyak tahsisi yapan İBB etkinliğin tanıtımı için açık alan reklam alanlarını ücretsiz tahsis etti.

BİRİNCİYE ÖZEL KUPA

Üç gün süren yarışların sonunda ‘Fenerbahçe 1’ teknesiyle Barış Koncagül ve ekibi birinci oldu. Turnuvada genel klasmanında ikinciliği Levent Peynirci yönetimindeki ‘Setur Marinas Cheese’ ekibi, üçüncülüğü ise ‘Orient Express’ isimli yelkenliyle Zeynep-Ayşe Atabay ve ekibi kazandı. Birinci olan mürettebat dünyaca ünlü tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlanan özel döner trofe kupaya bir yıl boyunca sahip olma hakkı kazandı. Yarışın sonunda kupayı kazanan ‘Fenerbahçe 1’ takımına ve dereceye giren diğer ekiplere ödüllerini İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ve Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon verdi.

İstanbullular da yarışın Boğaz etabını Beşiktaş, Ortaköy, Arnavutköy Akıntıburnu, Anadolu Hisari, Aşiyan, Ulus, Etiler Hisarüstü, Üsküdar, Çengelköy ve Kandilli’den izleme imkanı ede etti.

HALİÇ’TE BOĞAZ KUPASI SAHİBİNİ BULDU

Bosphorus Cup Yelken Yarışları bu yıl bir başka heyecana daha sahne oldu ve organizasyon sırasında bu yıl ilk kez farklı bir etkinlik daha yapıldı. İBB tarafından İstanbul’a, su sporları kulüplerine ve sporculara kazandırılan Haliç Su Sporları Merkezinde Boğaz Kupası Optimist Yelken Yarışları düzenlendi. 5 kulübün 60 sporcu ile mücadele ettiği yarışın sonunda Marmara Yelken Kulübü’nün sporcuları Poyraz Belgen birinci, Alaz Eligür ikinci, Defne Beysel ise üçüncü oldu.