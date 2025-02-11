İstanbul’un simge lezzetlerinden biri olan lüfer, tarihi ve kültürel yolculuğuyla beyaz perdeye taşınıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. tarafından hazırlanan ‘Lüfer Devri’ belgeseli, Boğaz’ın yakışıklı prensi olarak anılan lüferin geçmişten günümüze serüvenini ve giderek azalan popülasyonunun korunmasının önemini ele alıyor.

Belgeselin anlatıcılığını Levon Bağış üstlenirken, Serço Ekşiyan, Dr. Mert Gökalp, Oktay Kırış, Burçak Kazdal, Kaan Kayhan ve Nurullah Çakır gibi uzman isimler de projeye katkı sunuyor. Film, lüferin yalnızca bir deniz mahsulü değil, aynı zamanda İstanbul’un kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu gözler önüne seriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIĞIN ÖNEMİ VURGULANIYOR

Film, İstanbul Boğazı’nın su altı görüntüleriyle, lüferin ekosistem içindeki rolünü ve sürdürülebilir avlanma politikalarının gerekliliğini de izleyicilere aktarıyor. Uzmanlar, lüferin popülasyonunun hızla azalmasının ardındaki nedenleri ve bu eşsiz türün geleceğe taşınması için alınması gereken önlemleri anlatıyor. Lüferin korunması adına avlanma kriterlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Merakla beklenen ‘Lüfer Devri’ belgeseli, 12 Şubat 2025 tarihinde, saat 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda izleyiciyle buluşacak.