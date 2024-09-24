Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15. kent lokantasını Sancaktepe’de açtı. Kent lokantası açılışı, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle mitinge dönüştüİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15. Kent Lokantası’nı Sancaktepe’de açtı. İnönü Mahallesi’ndeki Sarıgazi Metro İstasyonu çıkışında hizmet verecek Kent Lokantası’nın açılışı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tarafından gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgisi altında açılışını yapacağı Kent Lokantası’na zorlukla ulaşan İmamoğlu, çoğunluğu gençlerden oluşan işletmenin ilk müşterilerine servisi kendi elleriyle yaptı.

Açılışla ilgili açıklamalarını tezgâh arkasında ve tamamı kadınlardan oluşan çalışanların arasında yapan İmamoğlu, “Kent lokantamız, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattımızın İnönü Mahallesi'ndeki durağında. Yeni yaptığımız bu metrolarda, özellikle metro üstü alanları kentin kullanımına en verimli şekilde sunabilmenin gayretini gösteriyoruz ve buralarda çok özel alanlar üretiyoruz. Mesela Bostancı sahilinde muazzam bir parkı bitirdik. Üstünde bir tane müzemiz var. Bazı yerlerde halkımızın ihtiyaç duyduğu ne varsa; mesela burada kent lokantası, başka yerde kütüphane, bir başka yerde başka ihtiyaçları karşılayan alanlar üretiyoruz. Bu noktada yine bizim Kozyatağı'nda muazzam bir çalışmamız var. Bizim 15. kent lokantamız. Ama şu an kapasite artırımını arkadaşlarım hazırlıyorlar. İnşallah kapasite artırımını toparladığımızda, çok özel bir sayıya ulaşmayı hedefliyoruz. Ki bu, her ilçede en az bir tane kent lokantası anlamına geliyor.” dedi.

“GÜNDE 10 BİNİ AŞAN BİR SAYIDA KİŞİYE ULAŞIYORUZ”

Günde 10 bini aşan sayıda kişiye ulaştıklarını belirten Başkan İmamoğlu, "Kent lokantaları açılmaya başladığı günden bu yana, 4 milyonun üzerinde insanımızın faydalandığı alanlar oluşturmuş olduk. Burada hem yakın çevredeki öğrencilerimiz, başta emeklilerimiz olmak üzere, hem de metro ulaşım ağında, hemen metro durağının üstü olduğu için… Ki bu metro durağımız, şu anda Sancaktepe-Çekmeköy arası ulaşımı sağlasa da seneye Sultanbeyli'ye kadar ulaşıyor olacak. Dolayısıyla ciddi de bir alandaki vatandaşımız için önemli bir ulaşım noktası. Kent Lokantaları, bana göre 2023-24 ekseninde, o 2-2,5 yıllık zaman diliminde, vatandaşımızın en çok sıkıntı duyduğu, kendini çaresiz hissettiği bir anda, kendi itibarının korunduğu ama öğrencimiz olsun ama yaşlımız ama emeklimiz ama büyüğümüz ama kız kardeşimiz, abimiz, ablamız; fark etmiyor, o vatandaşlarımızın moral bulduğu, vatandaşın ihtiyacını hissedildiği ve yine vatandaşımızın kendi hakkı olan alandan, kendi parasıyla, bütçesini de yormayacak bir şekilde günlük gıda ihtiyacını elde ettiği merkezlere dönüştü. Şu anda bu bir akıma dönerek, bütün Türkiye'ye ve İstanbul'umuza yaygınlaşıyor. Bazı ilçe belediyelerimiz, bunun mobil uygulamasını, ‘gezici kent lokantası’ şeklinde çalışmalarını da yapıyor" diye konuştu.