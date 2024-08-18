İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmir’deki orman yangınına müdahalede aktif görev aldı. Gece boyu alevlerle mücadele eden İstanbul İtfaiyesinin deneyimli erleri, arazide dinlendi. Gün ağırında çalışmalarına devam etti. Alevlerin içinde kalan canlara yardıma koştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İtfaiyesi başta olmak üzere İBB ekipleri, İzmir’deki orman yangınıyla mücadelede ikinci gün de sahadaydı. 60 itfaiye eri ile 15 itfaiye aracı soğutma çalışmalarına destek verdi. İBB’nin farklı birimlerinden personeller de destek ekipmanlarıyla bölgede görev yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İtfaiyesi, İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı’na göre 60 itfaiye personeli ve 15 itfaiye aracıyla İzmir’deki yangına müdahale etti. Ekipler 17 Ağustos 2024 tarihinde sabah 07.45’te Bayındır ilçesi Elifli Köyü’nde yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının ikinci gününde de aynı bölgede çalışmalarını sürdüren itfaiye erleri, hava koşullarının zor olmasına rağmen yangının kontrol altına alınmasında büyük katkı sağladı. Gece boyu alevlerle mücadele eden İstanbul İtfaiyesinin deneyimli erleri, arazide dinlendi. Gün ağırında çalışmalarına devam etti. Alevlerin içinde kalan canlara yardıma koştu. Yangından etkilenen köyleri ziyaret eden destek ekipleri çocuklara moral verdi, hediyeler dağıttı.

İstanbul İtfaiyesi yangının ikinci gününde de sahada görev yaparken, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve İSKİ Genel Müdürlüğünden de destek ekipleri İzmir’deydi.

İBB YARDIM EKİBİ DEĞİRMENDERE’DE HAZIR BEKLİYOR

İzmir’in Menderes ilçesinde devam eden orman yangınına, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının çağrısı üzerine İBB ekipleri de destek verdi. Yangının söndürülmesi için su tankeri, iş makinesi ve arazöze ihtiyaç duyulduğununun bildirmesi üzerine, İBB yardım ekipleri yola çıktı. İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından 9 personel, 7 araç ve iş makinesi 17 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.20’de bölgeye hareket etti. Ekip, 18 Ağustos 2024 tarihinde saat 11.20’de İzmir’in Menderes ilçesine ulaştı. Bölgede soğutma çalışmalarına destek sağladı. İBB ekipleri Değirmendere mevkiine geçerek, acil durumda müdahale etmek için hazır durumda bekledi.

İSKİ DE DESTEK VERDİ

Ayrıca İBB bağlı kuruluşu İSKİ Genel Müdürlüğünden 7 personel, 7 araç ve iş makinesi yangınla mücadele çalışmalarında görev aldı. Çanakkale Eceabat orman yangınında görevli 4 personel, 4 araç ve iş makinesi, 18 Ağustos 2024 sabah saat 07.00’de Çanakkale’den İzmir’e hareket ederken İstanbul’dan İzmir’e hareket eden 3 personel, 3 araç ve iş makinesi ise 18 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.00’da yola çıktı.