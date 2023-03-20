28. Dönem Edirne Milletvekili aday adayı olmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevinden istifa eden Orhan Çakır, düzenlediği basın toplantısıyla CHP üyelerine aday adaylığını duyurdu.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanlığı Lokali’nde düzenlenen basın toplantında konuşan Orhan Çakır, Genel Başkanları Kılıçdaroğlu’nun ‘başlıyoruz’ diyerek yaptığı açıklamada olduğu gibi yola çıktıklarını belirtti.

Adaylık süreci netleştiğinde, 28.Dönem Milletvekili Adayı olarak, farklı açıklamalar yapacaklarını ifade eden Çakır, özgeçmişini paylaştı.

Siyaset bir iddia işi olduğunu ifade den Çakır, 2002 yılında farklı bir partiden siyasete girdiğini ancak Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sayesinde 11-12 yıldır, partinin büyümesi için herhangi bir ayrım yapmaksızın herkese fırsat eşitliği verildiğini belirterek, "Orhan Çakır kardeşinizde bunlardan biridir. Başka partiden geldi ve o siyaset yapamaz anlayışı bu partide Kemal beyle birlikte kalkmıştır. Herkese fırsatlar verildi. Önemli olan çalışmaktır. Biz, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran partinin mensuplarıyız. Uzun yıllardan bu yana iktidar olamadık. Özlediğimiz bir iktidar var. Biz, bu iktidarın başlangıç noktasını ve o heyecanını İstanbul’dan yaktık. 2019 yılı yerel seçimlerinde sayın başkanım Ekrem İmamoğlu’nun önderliğinde ve bu ekibin içerisinde olduğum için onur ve şeref duyuyorum" diye konuştu.

"Siyaseti kırmadan, dökmeden, ayrıştırmadan, içinde sevgi ve saygının olduğu, insanların birbirine güvendiği noktada yaparsak, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimleri kazanıp, Türkiye’yi Cumhuriyet değerlerine döndürecek şekilde yeniden yapılandıracağız ve ardından 2019 yılında az bir farkla kaybettiğimiz Keşan Belediye Başkanlığı'na yeniden CHP’nin bayrağını dikeceğiz" diyen Çakır, "Önemli olan partililerimiz bu davaya inansınlar. Benim aday olmam hiç önemli değil. Kim aday olursa olsun, partimin başarısı için maddi ve manevi desteği vereceğim. Siyaseti kendim için değil, milletim için yaptım. Ben birleştirmek için aday olmaya çalışıyorum" dedi.

CHP Keşan İlçe Başkanı Saner Özdilek, bu yola çıkarken gönül veren tüm partilileri kutlayarak, aday adayı olarak, taşın altına elini koyacak yol arkadaşlarına başarılar diledi.