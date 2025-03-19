İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün ülke ve millet adına son derece üzücü bir sürece tanıklık edildiğinin altı çizilerek, "Hukukun üstünlüğü ve demokratik iradeye olan inancımız doğrultusunda, yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır" denildi.

"Bu süreçte, bizlere düşen en önemli sorumluluk, 16 milyon İstanbulluya bugüne kadar olduğu gibi kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektir" denilen açıklamada, "Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacak, şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Her şeyin en kısa sürede daha güzel olacağına olan inancımızla, saygılarımızı sunarız" ifadeleri yer aldı.