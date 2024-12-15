İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Araç Yönetim Sistemi (AYS) ve Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden araç envanteri ve takibi konusunda çalışmalarını tamamladı. Yapılan denetimler ve düzenlemeler eksiksiz sürdüğünden Sayıştay denetmenleri bu konuyu soruşturma konusu yapmadı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı kayıp araç iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada,Araç Yönetim Sistemi (AYS) ve belediye birimlerinden gelen bilgilerle yürütülen çalışmaların ardından, bahsi geçen araçların kayıp olmadığı ve sistemle uyumlu hale getirildiği, kayıp araç bulunmadığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm resmi, kiralık, protokol ve ihale kapsamındaki araçlar, AYS yazılımı ile takip ediliyor.

GÜNCELLEMELER YAPILDI

Sayıştay denetiminde, sistemde 147 araçlık bir fark tespit edildi. Ancak gerekli güncellemelerin yapıldı. Eksik bildirimler nedeniyle İBB bünyesindeki tüm birimlerden araç giriş-çıkışlarını düzenli bildirmeleri istendi.

Belediye bünyesindeki tüm araçların akaryakıt ihtiyacı, teknik şartnameye uygun olarak karşılanıyor. Stawiz Akaryakıt Takip Programı ile tüm tüketim anlık olarak kontrol ediliyor.

Araç Takip Sistemi (ATS) ile araçlar, GPS uyduları üzerinden 7/24 izleniyor. Bu sistem, araçların güvenliğini sağlamak ve performansını artırmak amacıyla etkin şekilde kullanılıyor.

Belediye, araç envanterinin eksiksiz ve güncel tutulması için müdürlükler arasında koordinasyonu güçlendirmeye devam ediyor. Sayıştay’ın belirttiği riskler giderildi ve sistemler düzenli olarak güncellendi.

KAYIP ARAÇ YOK, TÜM ARAÇLAR SİSTEME İŞLENDİ

Sayıştay’ın denetim raporuna göre, İBB bünyesindeki bazı araçların AYS sistemine kayıtlı olmadığı ve araç envanterinin gerçek durumu yansıtmadığı belirtildi.

Bulgulara göre: 642 araç, hizmet alımı ihaleleriyle temin edilmiş ancak Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirilmemişti.

SAYIŞTAŞ RAPORUNDA BELİRTİLEN EKSİK ARAÇLAR SİSTEME EKLENDİ

495 araç, AYS’de kayıtlı olmasına rağmen ilgili müdürlüklerin gönderdiği listelerde yer almıyordu.

İki liste arasında toplamda 1137 araçlık bir fark olduğu ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sayıştay’ın bu bulgusuna karşı detaylı bir çalışma yürüttü. Müdürlüklerin bildirim eksikliği nedeniyle AYS’ye kayıtlı olmayan 642 araç ilgili süreçlerin ardından sisteme eklendi. Müdürlük listelerinde yer almayan ancak AYS’de bulunan 495 Araç yapılan incelemeler sonucunda sistemden çıkarılarak güncellemeler tamamlandı. Tüm birimlerden araç bilgilerini güncel olarak paylaşmaları talep edildi ve AYS kayıtlarının periyodik olarak kontrol edilmesi sağlandı.

SONUÇ: KAYIP ARAÇ YOK

Sayıştay raporunda belirtilen 1137 araçlık farkın iddia edildiği gibi kayıp araçlardan kaynaklanmadığı, sistemsel eksiklikler nedeniyle oluşan bir uyumsuzluğun sonucu olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarla, araçların tamamı kayıt altına alındı ve sistemle uyumlu hale getirildi. Bundan sonra da, araç envanterinin eksiksiz ve şeffaf şekilde yönetilmesi için AYS ve Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden yürütülen çalışmaları kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.