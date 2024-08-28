İBB’nin 2024 – 2025 akademik yılında barınma hizmeti vereceği yükseköğrenim yurtları için başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerin başvurduğu İBB Yurtları için sonuçlar yurt.ibb.istanbul adresinde erişime açıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen yükseköğrenim öğrenci yurtları için başvurular 16 - 19 Ağustos tarihleri arasında online olarak alındı. İBB Yurtlarına T.C. vatandaşı, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı, ailesi (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet eden, kamu personeli olmayan, otuz yaşını doldurmamış olan öğrencilerin başvurusu kabul edildi. Öğrencinin zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, depremzede olup olmadığı gibi çeşitli şartlar da yer aldı.

ŞEFFAF VE BELGEYE DAYALI DEĞERLENDİRME

Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından taleplerin değerlendirilmesi de sona erdi. İBB yurtları için objektif ve belgeye dayalı değerlendirme yapıldı. Öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi sırasında öne çıkan şartlar şunlar oldu;

Öğrencinin hangi tip üniversiteye yerleştiği (devlet ya da vakıf),

YKS yerleştirme puan aralığı (öğrencinin üniversitedeki hazırlık veya 1 sınıfı ise),

Mevcut öğrenci ise not ortalaması,

Vakıf üniversitesi öğrencileri için bursluluk oranı,

Anne-baba geliri, engellilik durumunun olup olmadığı,

Şehit - gazi yakınlığı durumu

Depremzede olup olmadığı.

ONLİNE KAYITLAR BAŞLADI

Tüm bu kriterlerin ışığında yapılan incelemelerin ardından 2024 – 2025 akademik yılında İBB Yurtları’nda asil ve yedekten barınma hakkı kazanan öğrenciler belirlendi ve başvuru sorgulama ekranı 28 Ağustos’tan itibaren yurt.ibb.istanbul web sitesinde erişime açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 8’i kız, 6’sı erkek olmak üzere 14 yükseköğrenim yurdunda üniversite gençlerine barınma hizmeti sunacak. Yurtların 2024 – 2025 akademik dönemi ücreti ise bin 950 TL olacak.