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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘10x10=100 Büyük Proje’ sunumlarının üçüncüsünü, kent yoksulluğuyla mücadeleye ayırdı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “10x10=100 Büyük Proje” sunumlarının üçüncüsünü, “Daha adil İstanbul için tam yol ileri” başlığıyla yaptı. İmamoğlu, Florya’daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) kampüsü bünyesindeki İPA Havuz’da düzenlenen sunumunda, halkçı belediyecilik anlayışı doğrultusunda kent yoksulluğuyla mücadele konusundaki projelerini kamuoyu ile paylaştı.

Sunuma, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP milletvekili Yunus Emre, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Ovalıoğlu, CHP Güngören Belediye Başkan adayı Yüksel Yalçın da katıldı.

2019 yerel seçim sürecinde yaşanan karalama kampanyalarını hatırlatan Başkan İmamoğlu, “Ne dediler: ‘İmamoğlu gelirse, sosyal yardımlar kesilir.’ Biz, bir tek şeyi kestik: Halkın bütçesinden bir avuç insana, malum vakıf ve derneklere para aktaran o hortumu, o kirli hortumu kestik ve partizanlıktan tamamen arındırılmış, vatandaşa saygılı, toplumsal dayanışmayı öne çıkaran, halkçı bir sistem kurduk. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. Sonuç; İstanbul tarihinde görülmemiş ölçüde artırdığımız sosyal destek ve yardımlar oldu. Sonuç; sosyal adaleti sağlamak amacıyla vatandaşa ilk kez sunulan pek çok yeni hizmet oldu” ifadelerini kullandı.

“İktidarın yanlış ekonomi yönetiminin faturasını en çok ödeyen kesimler, dar gelirli vatandaşlarımız oldular” diyen İmamoğlu, “Bizden önceki yönetim döneminde, vatandaşa sunulan ayni ve nakdi destek sayısı 357.742 iken, 2023 yılında bu sayıyı 2.292.797’e çıkardık. Bir diğer anlatımla, vatandaşa tam 6 kat daha fazla destek verdik. Şehrimizde yoksulluk derinleşmeye devam ettiği için, 2024’ten itibaren, ayni ve nakdi sosyal destek miktarını 600.000 haneye çıkarak, ayni ve nakdi destek sayısını tam 4 milyon adede yükselterek, ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında olacağız” bilgilerini paylaştı.

5 yıllık görev süreleri boyunca; Halk Süt’ten Kent Lokantalarına, önceki sayıları sıfır olan kreşlerden öğrenci yurtlarına, 0-4 yaş arası bebeği olan annelere sağlanan ücretsiz toplu ulaşımdan Askıda Fatura’ya kadar farklı alanlarda yaptıkları halkçı ve kamucu hizmetlerden örnekler veren İmamoğlu; yeni dönemde kadınlar, çocuklar, gençler, dar gelirliler, ihtiyaç sahipleri, engelliler ile eğitim, sosyal yaşam, sağlık ve hayat boyu eğitim alanlarında yapacaklarını da 10 maddede sıraladı.

“Örneğin; tek maaşla geçinen emekli vatandaşımıza, hane başına, yıllık 10.000 TL pazar desteği sağlayacağız” diyen İmamoğlu, “Yüksek enflasyon nedeniyle, emeklilerimiz ekmek alırken bile kara kara düşünüyor. Tek emekli maaşı ile geçinen hanelere, Halk Ekmek büfelerinden ücretsiz olarak, günde 1 ekmek alma hakkı getireceğiz. ‘İBB Gezici Aşevleri’ açarak, sokakta yaşayan ya da İBB sosyal yardımlarından faydalanan vatandaşlarımıza, 5 yılda, toplam 75 milyon öğün yemeği, ücretsiz dağıtacağız. Tek asgari ücret ile geçinen hanelere, ‘Ulaşım Nakdi Desteği’ sunacağız ve hanedeki bir kişiye, yıl boyunca toplam 10.000 TL ulaşım desteği sağlayacağız. Emeklilerimizde olduğu gibi, tek asgari ücretle geçinen hanelere de yıllık 10.000 TL pazar desteği vererek, aile ekonomisine katkı sağlayacağız. Vatani görevlerini yerine getirirken, bizleri koruyan canlarımızın ailelerine destek olmak üzere, şehit ve gazi yakınlarına, 5.000 TL nakit destekte bulunacağız. Yeni evlenecek çiftler yuvalarını kursun diye, 5 yıl içinde, toplam 100 bin çiftimize, tek seferlik 30 bin TL destek sağlayacağız. Engelli çocuk sahibi 50.000 kadına, 5.000 TL tutarında destek sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“2024 YILINDA ÇİFTLERİMİZE VERMİŞ OLDUĞUMUZ DESTEĞİ, 15.000 TL’YE ÇIKARDIK”

Ev kurmanın maliyeti günden güne arttığına vurgu yapan İmamoğlu "Genç çiftlerimiz umutsuzluğa kapılmasınlar diye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduk. 7.000 TL’lik, geri ödemesiz destek sağladık. 2023 yılında 8.862 çifte, toplamda 60.774.000 TL destek verdik. 2024 yılında çiftlerimize vermiş olduğumuz desteği, 15.000 TL’ye çıkardık. Çiftlerimizi, evlendikten sonra da desteklemeye devam ettik. ‘Yeni Doğan Desteği’ projesini hayata geçirerek, 2021 yılından bu yana, 25.000 haneye yeni doğan destek paketi sağladık. Beslenmenin temel bir hak olduğu bilinciyle, temel gıda ürünlerine erişimde zorluk yaşayan İstanbullu hemşerilerimize, 1 milyonu aşkın ‘Gıda ve Hijyen Kolisi Desteği’nde bulunduk. 785.901 defa nakdi destek sunduk. 2024 yılında, ‘Sosyal Destek İstanbul Kart’ ile verilen aylık destek tutarını 1.000 TL’ye çıkardık. Tüm dünyada ve ülkemizde ciddi tehdit oluşturan Kovid-19 salgınında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettik. Bu süreçte 555.722 aileye, “Gıda ve Hijyen Kolisi” dağıttık, 35.743 haneye “Alışveriş Kartı” desteğinde bulunduk ve çocukların eğitim süreçleri aksamasın diye, belediyemiz tarafından uzaktan eğitime erişim imkânı olmayan çocuklara, 40.218 tablet dağıttık" diye konuştu.

“2019’da sosyal destek vaatlerimizi açıkladığımızda, ‘Kimin parasını kime dağıtıyorsun’ diye hesap sormaya kalkanlar; bizim tek tek gerçekleştirdiğimiz o vaatleri bugün kopyalamakla meşguller” diyen İmamoğlu, “Vaatlerimizi kopyalayabilirsiniz ama içimizdeki eşitlik ve adalet duygusunu kopyalayamazsınız. İnsan ve vatan sevgisini kopyalayamazsınız. İhmal ve ihanetle kirlenmemiş, o büyük ve gerçek İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız. Cumhuriyetçiliği, halkçılığı kopyalayamazsınız. ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ diyen Atatürk’e ve onun ideallerine olan bağlılığımızı kopyalayamazsınız. ‘Kimin parasını kime dağıtıyorsun’ diye hesap sormaya kalkanlara cevabım hiç değişmedi: Halkın parasını halka dağıtıyorum; dağıtmaya da devam edeceğim. Çünkü, benim hiç kimseye, hiçbir çıkar şebekesine diyet borcum yok. Sadece ve sadece vatandaşa hizmet sözüm, eşitlik ve adalet taahhüdüm var. Sadece ve sadece milletin iradesine saygı borcum var” ifadelerini kullandı.