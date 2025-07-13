İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz yaz okulu etkinliklerini bu yıl da gerçekleştirmeye devam ediyor. İBB İştiraki Metro İstanbul’un katkılarıyla 30 Haziran 2025 Pazartesi günü 7 - 12 yaş arası çocuklar ve aileleri için başlayan etkinlikler, 22 Ağustos 2025 Cuma gününe kadar Esenler Yerleşkesi'nde sürecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çocukların gelişimine katkı sağlayan sosyal projelerini sürdürüyor. Çocukların ve ailelerinin yaz tatillerini verimli, eğlenceli ve öğretici bir şekilde geçirmeleri amacıyla bu yıl da ücretsiz yaz okulu programları hayata geçiriliyor.

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde ise 7 - 11 yaş arası çocuklar için hazırlanan program, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibariyle başlayacak.

METRO İSTANBUL’DAN EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ BİR YOLCULUK

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, yalnızca ulaşım alanında değil; eğitim ve sosyal gelişim alanlarında da İstanbullulara katkı sunmaya devam ediyor. Bu yıl 4’üncü kez düzenlenen ve başvuruları tamamlanan Metro İstanbul Yaz Okulu, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü 7 - 12 yaş arası çocuklar ve aileleri için Esenler Yerleşkesi'nde başladı.

Eğitimler sabah 7 - 9 yaş grubu ve öğleden sonra 10 - 12 yaş grubu olmak üzere, iki haftalık dönemler şeklinde gerçekleştiriliyor. Toplam 4 dönem ile 400 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Yaz Okulu kapsamında; bilim deney atölyesi, robotik kodlama, aikido, atletizm, karikatür ve çizgi roman, origami, “M-Çiftçi”, Metro İstanbul Çocuk Korosu, “Metro Öğreniyorum”, geri dönüşüm atölyesi, yangın bilinçlendirme eğitimi, badminton, voleybol, basketbol, “Bilim Otobüsü”, çocuk hakları ve akran ilişkileri eğitimleri veriliyor.

Ebeveynler için de; toprak saksı atölyesi, ebru atölyesi, yüz yogası, yangın bilinçlendirme eğitimlerinin yanı sıra aile içi iletişime katkı sağlamayı amaçlayan seminerler düzenleniyor.

ÖZGEM YAZ ATÖLYELERİ

Bu arada İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezleri'nde “Yaz Atölyeleri” programı başvuruların tamamlanmasının ardından 1 Temmuz 2025 Salı günü itibariyle hayata geçirildi. ÖZGEM'lerden daha önce faydalanmamış özel gereksinimli bireylerle engelli bireylere hizmet sunulması amacıyla planlanan program, 31 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek.

Her bir atölyede iki farklı eğitmen aynı anda görevli olacak ve her atölye iki hafta, dokuz iş günü devam ediyor. Atölyeler; resim, müzik, el sanatları, spor, vb. programlardan oluşuyor. Kurum içi atölyeler haricinde yararlanıcılar kurum dışı etkinliklerden (İBB Çocuk Trafik Eğitimi, İBB İtfaiye Çocuk Eğitimi, vb.) de faydalandırılıyor.