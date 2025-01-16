İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sömestr tatiline giren öğrenciler için dopdolu ve ücretsiz etkinliklerle keyifli bir tatil hazırladı.İSTANBUL (İGFA) - Spor aktivitelerinden sanat atölyelerine, su kullanım bilinci kazandıran etkinliklerden indirim kampanyalarına kadar birçok farklı program İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli iştirakleri tarafından hayata geçiriliyor.

SPOR İSTANBUL’DAN “KARNENİ GETİR, EĞLENCEYE KATIL”

Spor İstanbul’un düzenlediği ücretsiz etkinliklerde çocuklar hem eğlenecek hem sporla buluşacak.

• Deniz Küreği Deneyimi: 22, 23 ve 27 Ocak tarihlerinde İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde.

• Aqua Park Eğlencesi: 20-23 ve 27-30 Ocak tarihlerinde İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde.

• Buz Pateni Etkinliği: 20-24 ve 27-31 Ocak tarihlerinde İBB Silivrikapı Buz Pisti’nde.

Etkinliklere katılım tamamen ücretsiz olup, kayıtlar https://online.spor.istanbul/ adresi üzerinden yapılabiliyor.

KÜLTÜR DAİRE'DEN SÖMESTR ŞENLİĞİ

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı; Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas ve Çubuklu Silolar gibi miras alanlarında ve şehrin çeşitli kültür merkezlerinde sömestr şenliği gerçekleştirecek.

Etkinlikler kapsamında; İBB kültür merkezlerinde sahnelenecek olan birçok çocuk oyunu arasında Küçük Prens Nerdesin?, Pinokyo, Bahar Şenliği, Shakespeare’in Perileri, Cırcır Böceği Durmadan Ötüyus gibi farklı ve eğlenceli yapımlar sunuldu. Atölyelerde ise çocuklar için ahşap topaç atölyesi, telden figürler, stop motion, bilim ve deney, kolaj, astronomi, uzay mekanları yapımı gibi yaratıcı ve eğitici atölyeler düzenlenecek.

Toplamda 85 çocuk atölyesi, 12 çocuk filmi ve 34 tiyatro gösterimi olmak üzere 131 etkinlik, tüm çocukların katılımına açık olacak. Bu etkinlikler tamamen ücretsiz olup, katılım için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Şehir Hatları, 20 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Vapur Kafeleri’nde hediyelik ürünlerde tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 10 indirim sunacak.