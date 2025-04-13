İş arayanlarla işverenleri bir araya getirerek bugüne kadar 243 bine yakın kişinin iş sahibi olmasına destek olan İBB Bölgesel İstihdam Ofisi, her hafta İstanbul’un farklı ilçelerinde mobil olarak iş arayan İstanbullular ile buluşuyor. Mobil İstihdam Ofisi, 14-18 Nisan tarihleri arasında Beykoz’da olacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye’nin ve İstanbul’un en büyük sorunlarından biri olan işsizlik sorununu çözebilmek ve istihdama katkı sağlamak için açtığı Bölgesel İstihdam Ofisi, kurulduğu günden beri binlerce iş arayan ile iş vereni bir araya getirdi.

Özel sektörde işverenlerin aradıkları nitelikteki çalışanı bulmasına, iş arayanların ise hedefledikleri işe girmesinde köprü görevi gören Bölgesel İstihdam Ofisi, 31 noktada bulunan ofisi, 21 bin 500’den fazla iş veren üyeliği ve düzenlediği kariyer fuarları ile 243 bine yakın kişinin istihdama katılmasına katkı sağladı.

Bununla da yetinmeyen Bölgesel İstihdam Ofisleri, her hafta mobil olarak İstanbul’un farklı ilçelerinde iş arayan İstanbullulara çözüm üretmeye devam ediyor.

Mobil Bölgesel İstihdam Ofisi’nin son durağı Beykoz Belediyesi’nin önü olacak.

Beykozlular ve çevre ilçelerde yaşayan İstanbullular, 14-18 Nisan tarihleri arasında kariyer danışmanları ile bire bir görüşme ve iş fırsatlarına erişme imkanı bulacak.