İş arayanlar ile işverenler arasında köprü görevi gören İBB Bölgesel İstihdam Ofisi aracılığıyla 15 farklı ilçede 17 kariyer fuarı düzenlendi, ilçe bazlı fuarlara 5 binden fazla kişi başvurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki İSPER AŞ bünyesinde bulunan İBB Bölgesel İstihdam Ofisi 2019 yılında Türkiye’nin ve İstanbul’un en büyük sorunlarından biri olan işsizlik sorununu çözebilmek ve istihdama katkı sağlamak için kuruldu.

Kurulduğu günden beri genç ve kadın istihdamını da önceleyen Bölgesel İstihdam Ofisleri, iş arayanlar ile özel sektör iş verenlerini buluşturuyor.

İş arayanlar için önemli bir kapı olan İBB Bölgesel İstihdam Ofisi, 21 bine yakın işveren üyeliği, 29 ofis, 3 yıl üst üste genç işsizler odaklı düzenlenen kariyer ve istihdam fuarlarının yanı sıra 2024 yılında İBB Bölgesel İstihdam Ofisi aracılığıyla ilçe bazlı kariyer fuarları da düzenlenmeye başladı. İstanbul’un 9 ilçe belediyesi iş birliğiyle 11 farklı noktada Kariyer Fırsatları Buluşması gerçekleştirilirken, 6 ilçe belediyesi iş birliği ile 6 noktada Kariyer ve İstihdam Fuarı gerçekleştirildi. 15 farklı ilçede 17 kariyer fuarına 390 firma, 500 işgücü talebiyle katıldı. İlçelerde düzenlenen fuarlara komşu ilçelerden de olmak üzere 5 bin 367 aday iş bulma umuduyla başvurdu. Başvuranlar, özel sektör firmalarının insan kaynakları yöneticileriyle buluşma imkanı yakaladı. İlçe bazı kariyer fuarları da dahil olmak üzere Bölgesel İstihdam Ofisi 2024 yılında 57 binden fazla kişiye istihdam sağlarken toplamda 2019’dan beri 232 bini aşkın kişi istihdama katılmış oldu.

Şile, Çatalca, Beyoğlu, Silivri, Sancaktepe, Bakırköy ve Pendik gibi İstanbul’un dört bir yanındaki ilçelerde düzenlenen kariyer fuarlarında sağlık sektörü, yeni üniversite mezunları ve özel gereksinimli bireyler gibi iş bulmakta zorlanan gruplar da unutulmadı.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisi tarafından tüm fuarlarda katılımcılara CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri seminerleri verildi.

Enstitü İstanbul İSMEK tarafından ise Takım Çalışması, İngilizce CV Oluşturma, Etkili Konuşma Atölyesi, Ritim Atölyesi, Beden Dili Atölyesi ve Kişisel İmaj Yönetimi gibi çeşitli atölyeler düzenlendi.