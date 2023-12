Tahmini Okuma Süresi: dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen İFA Spor Kulübü’nün spor tesisini ziyaret ederek açılışını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İFA Spor Kulübü’nün Küçükçekmece’de bulunan spor tesisini yeniledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yenilenen İFA Spor Kulübü’nü ziyaret ederek açılışını gerçekleştirdi.

İFA Spor Kulübü ziyaretinde İmamoğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İFA Spor Kulübü Başkanı Aydın Aydeniz, Türkiye Caferiler Lideri Selahattin Özgündüz de eşlik etti.

Maç öncesi oyunculara başarılar dileyen İmamoğlu, sahaya geldiğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Tribünlerde ise Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatı'nda verdiğimiz şehitlerimiz için “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atıldı.

“BARIŞI ÜLKEMİZDE KALICI BİR BİÇİMDE TESİS ETMEKLE YÜKÜMLÜ İNSANLARIZ”

Şehitlerimiz için baş sağlığı dileyen İmamoğlu, “Bugün tabii ki çok ama çok üzgünüz. İçimiz yanıyor. Şehitlerimizi burada hep birlikte minnetle anıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Bu anlar, zor anlar ve bu anlarda kesinlikle konuşmak güç oluyor. Şunu ifade etmek isterim. Bütün şehitlerimizin önünde saygıyla eğilirken Allah hiçbir yuvaya böyle bir acı elbette vermesin. Memleketimizin her sathında huzur, barış ortamı olsun. Allah bu ülkeyi ve milletimizi terör belasından ve bütün terör örgütlerinden korusun. Bunlara karşı el birliğiyle yürek birliğiyle bütün terör örgütlerine karşı mücadele etmek ve barışı ülkemizde kalıcı bir biçimde tesis etmekle yükümlü insanlarız. Dolayısıyla inşallah umut ederiz ki bir an önce ülkemizdeki huzur ve barış ortamı tesis edilir ve şehit haberleri almayız. Şehitler ölmez ve vatan bölünmez. Burada bulunan her insanımızın vatanın her karış toprağının ne kadar kıymetli olduğunu bilen geçmişine, geleneğine ve milletine ne kadar bağlı olduğunu bilen insanlarız. Umut ederiz ki bu anları yaşamayalım” dedi.