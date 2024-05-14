İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrenciler spor şöleninde bir araya geldiİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerine temiz, güvenli ve konforlu barınma hizmeti sunan belediye, dönem sonu yaklaşırken öğrencileri spor şöleninde bir araya getirdi.

İlk kez geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve öğrencilerden tam not alan İBB Yurtları Spor Şöleni bu yıl ikinci kez düzenlendi. 11 - 12 Mayıs’ta Bayrampaşa’daki İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilen şölene Büyükşehir'in 14 yurdundan yaklaşık bin öğrenci katıldı. Şölende futbol, basketbol, voleybol, masatenisi, okçuluk ve satranç olmak üzere altı branşta müsabakalar düzenlendi. Gençlerin hafta sonuna sporla hareket, keyif ve eğlence katan etkinliğin sonunda dereceye giren takım sporculara kupa ve madalya verildi.

Şölen kapsamında turnuvaların yanı sıra açık alanda çeşitli etkinlikler de yapıldı. DJ performansları ve sahne şovlarıyla eğlencenin tavan yaptığı şölende çeşitli oyunlarla ve simülasyon etkinlikleriyle heyecan zirveye çıktı.

ŞAMPİYONLARA KUPA VE MADALYA

Şölen sonunda voleybol, basketbol ve futbol takım müsabakalarıyla okçuluk, satranç ve masa tenisindeki bireysel karşılaşmalarda ilk üçe giren takımlar ve sporcular için ödül seremonisi düzenlendi. Dereceye giren takımlar ve sporcular kupa ve madalyalarını İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk’ün ve davetlilerin elinden aldı.