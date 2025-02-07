İstanbul’un Çatalca ilçesinde 10 metre derinliğindeki kuyudan düşen çoban köpeği, vatandaşların ihbarıyla hareket eden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un Çatalca ilçesinde 10 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen çoban köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul İtfaiyesi, köpeğin kurtarılması anlarını videolu olarak paylaştı.

Çatalca’da 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen çoban köpeği, ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. ????????İstanbul İtfaiyesi olarak her can bizim için değerli! ???? pic.twitter.com/IlwvDGtKoN— İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) February 7, 2025

Ekipler, her canın kendileri için değerli olduğunu kaydetti.