İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CDP’nin 2024 küresel çevresel raporlama değerlendirmesinde bir kez daha A Listesi’ne girerek büyük bir başarıya imza attı. İstanbul, dünya genelinde yalnızca yüzde 15’lik bir dilimin ulaştığı bu prestijli listede yer alan 112 şehirden biri oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dünyanın en kapsamlı çevresel raporlama platformlarından CDP’nin (Carbon Disclosure Project) 2024 yılı değerlendirmesinde üstün performans sergileyerek A Listesi’ne girmeyi başardı.

Bu başarıyla İstanbul, küresel ölçekte çevre dostu uygulamalarıyla öne çıkan 112 şehir arasında yer alarak, dünya çapında sadece yüzde 15’lik bir kesimin erişebildiği bu prestijli konuma ulaştı.

İBB’nin çevre yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları, CDP’nin titiz değerlendirme kriterleri doğrultusunda en yüksek notu aldı.

Söz konusu başarı, İstanbul’un çevresel sorumluluk bilincini ve yeşil dönüşüm hedeflerini küresel arenada bir kez daha kanıtladı.