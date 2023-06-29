cUğur Gülen, olası İstanbul depreminin ekonomik anlamdaki felaket senaryosunu açıkaldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin bir ‘fay hattı ülkesi’ olduğunun altını çizen Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, beklenen İstanbul depremine uzmanların görüşünü aktarırken, 2030 yılına kadar 7 büyüklüğündeki bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunun altını çizildiğini aktardı.

Türkiye'nin sanayi ve finans merkezi olan İstanbul’da yıkıma neden olacak olası bir depremin çevre iller ile birlikte Türkiye’nin milli gelirinin yarısına etki etmesinin beklendiğini vurgulayan Gülen, "Önlem alınmazsa bunun bedelini tüm Türkiye ödeyecek. Yaşanması oldukça muhtemel olan bu büyük depremin, Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olduğu kesin. Hepimizin bugünden önlem alması gerekiyor. İstanbul depremi için kaybedecek zamanımız yok. Türkiye’de 100 m2 bir ev için, 1 milyon TL inşa bedeli teminatlı bir poliçenin ortalama değeri ayda 200 TL. Diğer deprem ülkeleri afetlerle yaşamayı nasıl öğrendiyse biz de doğaya karşı koymadan onunla birlikte afetlere dirençli kentler kurabilme gücüne sahibiz" dedi.