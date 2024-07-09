Türkiye’nin en yeni ve benzersiz sahne teknolojisine sahip Atatürk Kültür Merkezi’nde İstanbul Devlet Tiyatrosu, 12 Temmuz saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda Oğuz Utku Güneş’in yazıp yönettiği “Acâibü’l Temaşa” adlı musikîli oyununu sahneleyecek.İSTANBUL (İGFA) - Tek perdelik bu etkileyici oyun, Hakiki ile Hayalî’nin hudutlarında geçiyor ve izleyicilere sıra dışı bir temaşa sunuyor. Oyun, dört fasıl ve tek celsede, beş aktör tarafından toplam 17 rolün canlandırıldığı bir gösteri olarak dikkat çekiyor. Eserde, fenni kanunların bildiğimiz gibi işlemediği, hakiki ile hayalînin sınırlarında bir dünyada, insanların günahlarının bedelini en süratli halde dünyada ödeyecekleri tek celselik bir dava anlatılıyor.

Oyuncu kadrosunda Özge Arslan (Kaman - Maşuk, Abula), Melina Özprodomos (Efrosini-Anay), Abdurrahman Merallı (Hagop Ayvaz-Bubay), Bucan Ekin Şimşek (Çelebi Talip- İfrit- Hızır) ve Emre Çebi (Aşuk- Oğul) rol alıyor.

"Acâibü’l Temaşa", izleyicilere hayal gücünün sınırlarını zorlayan, felsefi derinliklere sahip ve aynı zamanda görsel ve işitsel anlamda zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor.