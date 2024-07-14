İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelen elektrik akımına kapılma sonucu yaşanan trajik ölüm üzerine İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali, yetkililere önemli uyarılarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali, elektrik kazalarının çoğu zaman can kaybı ile sonuçlandığını belirterek, öngörülemeyen kazaların aslında düzenli bakım ve yeraltı sistemlerinin kameralarla kontrolü ile önlenebileceğini vurguladı.

Başkan Bozali, yeraltı kablo tesisatları hakkında yeraltı kablo tesislerinin yol geçişlerinde 1 metre derinlikte, 10 santimetre kum üzerinde, boru içinde döşenen kablonun üzerinde tekrar 10 santimetre kum ile tesis gerçekleştirildikten sonra içi dolu tuğla sıralanarak, daha sonra çıkarılan molozlarla doldurulması gerektiğini kaydederek, "Yeraltı kabloları özellikle çelik zırhlı ve NYFGBY kablo kullanılmalıdır. Bu özellikteki kablolar, dış darbelere ve suya karşı dayanıklıdır" dedi.

Bu tür olayların öngörülemeyen kazalar olarak nitelendirilebileceğini belirten Bozali, "Ancak burada bir can kaybı var ve bu tesisatların sürekli denetlenmesi gerekmektedir" dedi.

Başkan Bozali, yetkililere seslenerek, bu tür trajedilerin tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.