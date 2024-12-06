Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. Adıyaman'da ise İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile emniyet teşkilatında iki ilde müdür değişiklikleri gerçekleştirildi.

Buna göre Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınırken, boşalan makama Alper Uzman getirildi.

Aynı kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın ise yaş haddinden dolayı emekli olacağı öğrenildi.

SELAMİ YILDIR KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu.

1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Yıldız,

2017 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine, 2023’te ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.