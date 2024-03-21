İstanbul Fatih'teki kira fiyatları ve güvenlik sorunlarına dikkati çeken Zafer Partisi Belediye Başkan adayı Hande Karacasu, Fatihli vatandaşların sorunlarını da gündeme getirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Zafer Partisi Fatih Belediye Başkan Adayı Hande Karacasu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Başkan adayı Hande Karacasu, yerel işletmeleri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaretlerine devam ederken, toplumu etkileyen önemli konulara dikkat çekiyor.

Karacasu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videolu paylaşımda, Fatih'te sığınmacılar ve kaçakların varlığı nedeniyle artan kira fiyatlarına ve güvenlik sorunlarına değindi. Aynı zamanda, güvenlik sorunları nedeniyle atalarından kalan evlerini terk etmek zorunda kalanların da sesine kulak verdi.

https://twitter.com/KaracasuHande/status/1770503918490952122

Karacasu'nun mesajı, bu konuların günlük yaşamlarına etkisiyle mücadele eden birçok vatandaş tarafından destek bulurken, "Fatih’te vatadaşlarımızın, çocuklarımızın güvenli bir yaşam sürdürebilmelerini sağlamalıyız. Belediye başkanı olarak, herkesin faydalanabileceği çözümler bulmak için çalışacağım" mesajını verdi.