Dünya standartlarında bir yaşam festivali deneyimi sunan İstanbul Festivali’nin açılışı maNga konseriyle gerçekleşti. Bu yıl 20. yaşını kutlayan maNga’nın sahne aldığı festivalin ilk gününde ünlü grup sevilen şarkılarını on binlerce seyircisinin arasında seslendirdi. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Festivali’nde 17 gün sürecek olan heyecan resmen başladı. Festivalin ilk gününde Türk rock müziğinin öncü gruplarından maNga sahne aldı. 20 yıllık müzik serüveninin unutulmaz anlarını seyircilerin arasında kutlayan ünlü grup, seyircilere sevilen şarkılarını söyledi.

HAYRANIYLA DÜET YAPTI

maNga, konserinde İstanbul Festivali ziyaretçilerine özel sürprizler de yaşattı. Sevilen rock grubu sahneye davet ettiği bir hayranıyla Linkin Park’ın “In the End” şarkısını birlikte seslendirdi. Konserde aynı zamanda Cartel grubundan Alper Ağa da konuk sanatçı olarak yer aldı. İkili, 2009 yılının ardından ilk kez Festival Park Yenikapı’da “Evdeki Ses” şarkısı için sahneyi paylaştı.

İstanbullular’ın yoğun ilgi gösterdiği maNga konserinde Türkiye’de ilk kez, Artırılmış Gerçeklik (VR) teknolojisi kullanıldı. Konserde sahneye davet edilen Mehmet Ünal şarkısına VR gözlüğü kullanarak eşlik etti.

20. YILINI SEYİRCİLERİN ARASINDA KUTLADI

İstanbul Festivali sahnesinde 20. yaşını pasta keserek kutlayan maNga, efsane şarkılarından biri olan “Bir Kadın Çizeceksin” parçasını on binlerce seyircinin arasında söyledi.

maNga konseriyle birlikte aynı zamanda İstanbul Festivali’nde kurulan Türkiye’nin en büyük sahnesi de ilk etkinliğine ev sahipliği yapmış oldu. Konserlerin yanı sıra görsel şovlara dans gösterilerine de yer verilen sahne, İstanbul Festivali boyunca Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen sanatçılarını ağırlamaya devam edecek.

120 bin metrekare büyüklüğündeki Festival Park Yenikapı, konserlerin haricinde farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Çocuk atölyeleri ve ödüllü espor turnuvalarının düzenleneceği festivalde ziyaretçiler; HUPALUPA GO çocuk eğlence alanında golf, bowling, subsoccer, air hockey ve langırt gibi çeşitli oyunlarda rekabet ederken; Macera Parkuru, Survivor Parkuru, Ağ Labirenti ve Çarpışan Botlarda vakit geçirebilecek. Yeme içme alanında farklı lezzetlerin tadına varabilme imkânı yakalayacak olan İstanbul Festivali katılımcıları, 3x3 Basketbol Turnuvası ile de sporun ve eğlencenin enerjisini bir arada hissedecek. Carvak Best of The Streets turnuvası 12,14,16,18 yaş, büyükler ve elit olmak üzere 6 kategoride düzenlenecek. A Milli, FIBA Pro ve Türkiye şampiyonu sporcuların da yer alacağı bu heyecan dolu turnuva, Türkiye tarihindeki en geniş katılımlı uluslararası turnuva olarak da kayda geçecek.

300 TL’den başlayan erişilebilir fiyatlarla sunulan festivalin biletleri istanbulfestivali.com web sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Festival boyunca sahne alacak diğer sanatçılar ise şu şekilde:

Reynmen, Semicenk, Hande Yener, Lost Frequencies, Mavi Gri, Fatma Turgut, Duman, Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, BEGE, Lvbel C5, Blok3, Burak Yeter, Jason Derulo, Yıldız Tilbe, M Lisa, Motive, Emir Can İğrek, Sertab Erener, Can Ozan, Dolu Kadehi Ters Tut, Yayla Trio, Pinhani ve Melike Şahin.