Türkiye’ye 2024’te gelen göçmen sayısı yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 olurken, yurt dışına göç edenlerin sayısı yüzde 40,6 düşüşle 424 bin 345’e geriledi. En fazla göç 20-24 ve 25-29 yaş gruplarında gerçekleşti, İstanbul göç hareketliliğinde başı çekti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 verilerine göre, yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 kişi oldu.

Göçmenlerin yüzde 54,5’i erkek, yüzde 45,5’i kadınlardan oluştu. Türkiye’ye gelenlerin 103 bin 732’si Türk vatandaşı, 210 bin 856’sı ise yabancı uyruklu kişilerdi. Aynı dönemde Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin sayısı ise yüzde 40,6 azalarak 424 bin 345’e geriledi. Bu göçmenlerin yüzde 55,7’si erkek, yüzde 44,3’ü kadın, 151 bin 140’ı Türk vatandaşı, 273 bin 205’i ise yabancı uyrukluydu.

EN FAZLA GÖÇ GENÇ YAŞ GRUPLARINDA

Türkiye’ye göç edenlerin yüzde 14,7’si 20-24 yaş grubunda yer alırken, bunu yüzde 12,1 ile 25-29 ve yüzde 10,3 ile 30-34 yaş grupları izledi. Türkiye’den göç edenlerde ise 25-29 yaş grubu yüzde 14,4 ile öne çıktı, ardından yüzde 12,2 ile 20-24 ve yüzde 12,1 ile 30-34 yaş grupları geldi.

İSTANBUL GÖÇÜN MERKEZİ

Türkiye’ye en fazla göç alan il yüzde 32,8 ile İstanbul oldu.

İstanbul’u yüzde 8,5 ile Antalya, yüzde 7,4 ile Ankara, yüzde 5,5 ile Mersin ve yüzde 3,7 ile İzmir takip etti. Türkiye’den en fazla göç veren il de yüzde 34 ile İstanbul olurken, onu yüzde 8,5 ile Ankara, yüzde 7,8 ile Antalya, yüzde 3,3 ile İzmir ve Mersin izledi.

YABANCI GÖÇMENLERDE AZERBAYCAN VE IRAK ÖNDE

Türkiye’ye gelen yabancı uyruklular arasında yüzde 9,9 ile Azerbaycan vatandaşları ilk sırada yer aldı.

Azerbaycan’ı yüzde 9,8 ile Türkmenistan, yüzde 7,6 ile Özbekistan, yüzde 7,5 ile Rusya ve yüzde 5,9 ile İran takip etti.

Türkiye’den göç eden yabancılar arasında ise yüzde 17,4 ile Irak vatandaşları başı çekti.

Irak’ı yüzde 13,1 ile Afganistan, yüzde 10,2 ile Rusya, yüzde 5,9 ile İran ve yüzde 5,8 ile Türkmenistan izledi.