İstanbul Halk Ekmek (İHE)’in doğal içeriklerle sağlıklı beslenmeyi destekleyen ürünlerinin arasına Siyez ve Tam Buğday Unlu Ekşi Mayalı Ekmek katıldı. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu özel ekmek, benzersiz lezzeti ve doğal içeriğiyle dikkat çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Perakende Grubu iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek AŞ, 698 büfesi ve 3 bine yakın satış noktası ile İstanbulluların sağlıklı, kaliteli ve hesaplı un ve unlu mamul ihtiyacını karşılıyor. Üretimlerinin tüm aşamalarını hijyenik ortamda, el değmeden ve yüksek kalitede gerçekleştiren İHE, 50 olan ürün sayısını yeni üretime başladığı Siyez ve Tam Buğday Unlu Ekşi Mayalı Ekmek ile 51’e çıkardı.

Tam 32 saat dinlenmiş ekşi maya kullanılarak eşsiz bir kıvam ve aroma elde edilen Siyez ve Tam Buğday Unlu Ekşi Mayalı Ekmek, 400 gram, yuvarlak formda, dilimsiz ve ambalajsız olarak 30 TL’den satışa sunuldu. İHE’nin yeni ekmeği yüzde 60 tam buğday unu ve siyez unundan oluşan zengin içeriğiyle İstanbulluların sofralarına hem sağlık hem de lezzet getirecek.

Türkiye’nin en büyük ekmek üretim fabrikası olan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nda yüksek standartlarda üretilen ekmek, ata tohumundan üretilen ve 10 bin yıllık geçmişe sahip, doğal bir buğday türü olan siyez unu ile zenginleştirildi. Siyez, genetiği bozulmamış, yüksek besin değerleriyle tanınan, günümüzde sürdürülebilir tarım ve sağlıklı beslenmenin sembolü olarak kabul edilmektedir.