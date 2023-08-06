Gümrük Muhafaza Ekipleri İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği operasyonda 27 milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu şüpheli gördükleri yabancı uyruklu üç şahsı takibe aldı.

Ülkeye giriş yaparken şüphelilerden bir tanesinin pasaport işlemleri sırasında sorun yaşadığını fark eden ekipler şahsın tedirgin bir şekilde beraberindeki valizleri yanındaki şahıslara verdiğini gördü. Diğer iki şüphelinin ülkeye giriş yapmak üzere yolcu salonunun çıkışına hareket etmesi üzerine ekiplerce müdahale edildi. X-ray taramasından geçirilen şahıslara ait valizlerde şüpheli yoğunluklar olduğu görüldü.

Valizlerin açılması ile yapılan detaylı aramada çok sayıda tıbbi ilaçla karşılaşıldı.

Alınan bilgiye göre ele geçirilen ilaçlar incelemeye aldığında içerisinde kanser tedavisinde kullanılan, organ yetmezliğini engellemeye yönelik olduğu belirlenen, bağımlılık yapan ve kötüye kullanma ihtimali yüksek olan, reçete olmadan temin edilemeyen ve şiddetli yan etkilere olanlar gibi farklı türde ilaçlar olduğu tespit edildi.

Yapılan tespitlerde ilaçların şüpheli olan 3 şahsa ait olduğu ve organize bir şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Yapılan sayım neticesinde toplam 307 kutu tıbbi ilaç ele geçirilirken, ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan kaçak ilaçların piyasa değerinin toplam 27 Milyon TL olduğu belirlendi.

Olayla alakalı soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdüğü öğrenildi.