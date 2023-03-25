İstanbul Havalimanı’na gelen uyuşturucu kuryesine yönelik düzenlenen operasyonda parfüm, roll-on ve şampuan şişelerine konulan 4 kilo 707 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Sao Paulo-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir yolcuyu mercek altına aldı. Şahsın İstanbul Havalimanı’nı transit olarak kullanarak başka bir ülkeye geçiş yapacağını tespit eden ekipler, uçağın iniş yapmasının ardından şahsı takibe başladı. X-ray taramasından geçirilen valizlerde şüpheli yoğunluk bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine şüpheleri daha da artan ekiplerce operasyon planlandı ve iki adet valiz banda verilerek şahsın beklemekte olduğu yolcu salonuna gönderildi. Yolcu salonunda teyakkuzda bekleyen ikinci ekip, öncelikle şüphelinin valizlerini banttan almasını bekledi. Valizini alan şüpheli gözaltına alındı.

Parfüm şişesinden kokain çıktı

Şüphelinin üstü ve valizi aranırken, Brezilya uyruklu şahsın valizlerinden birinin içerisindeki çeşitli markalardan parfüm, roll-on ve şampuan şişeleri bulundu. Şişelerde likit ve toz halindeki maddelerin kokain olduğu tespit edildi. Toplamda 4 kilo 707 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerine ise devam edildiği öğrenildi.