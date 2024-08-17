İBB’nin kadim kuruluşu İstanbul İtfaiyesi, önceki gün Çanakkele’de dün ve bugün de İzmir’deki orman yangınıyla mücadele çalışmalarına destek verdi. Destek ekipleri İzmir’deki yangın için dün gece bu şehre hareket etti. Sabah erken saatlerden itibaren Karşıyaka’daki yangına sahada müdahale eden İstanbul itfaiyesi, 60 itfaiye eri 15 itfaiye aracı ile desteğini sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İtfaiyesi, İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı’na göre 60 itfaiye personeli ve 15 itfaiye aracını İzmir’in Karşıyaka ilçesine yangına müdahale için dün gece yola çıkardı. Sabah yangın sahasında olan ekipler,

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınmasında büyük katkı sağladı.

ÇANAKKALE ECEABAT ORMAN YANGINININA MÜDAHALE

Çanakkale’nin Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü çevresinde önceki gün meydana gelen orman yangınının söndürülmesine destek sağlayan İstanbul itfaiyesinden bir ekip, yangının kontrol altına alınmasının ardından İzmir’e hareket etti.

İSTANBUL İTFAİYESİ 60 PERSONELLE İZMİR’DE

İstanbul İtfaiyesi ilk etapta 7 itfaiye aracı ile 31 itfaiye personelini dün 00:04 itibariyle İzmir’e gönderdi. İkinci ekip 8 araç ve 29 personelle saat 01:50 itibariyle yine İzmir’e hareket etti. Çanakkale yangının görev yapan ve işlerini tamamlayan ekipler de İzmir’e kaydırıldı. 2 öncü araç, toplam 7 ton su taşıyan 10 itfaiye aracı, 2 minibüs ve 1 kamyonet, toplam 60 itfaiyecinin yangınla mücade eden ekiplere desteği sürüyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının kontrol altına alınmasına destek sağlayan ekipler, İzmir’de çeşitli noktalarda söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangının etkili olduğu alanlarda ve özellikle zeytinliklerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yangının tekrardan canlanmaması için soğutma çalışma yapmayı sürdürüyor.