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Sosyal medya hesabından vatandaşları alması gereken tedbirler konusunda uyaran İtfaiye, olası yangınlara karşı şu önlemlere sıraladı:

Zaman zaman vatandaşlara uyarılarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul İtfaiyesi, mutfakta alınması gereken yangın önlemlerine karşı uyarıcı bir paylaşımda bulundu. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, mutfakta alınması gereken yangın önlemleri ile ilgili uyarıcı paylaşım yaptı.

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