Karnesini İstanbul Kitapçısı şubelerine getiren ilkokul öğrencilerine 1 kitap hediye edilecek. Yaz tatiline özel olarak hazırlanan proje, 16 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında geçerli.İSTANBUL (İGFA) - İBB Kültür AŞ, yaz tatiline giren miniklerin kitap okuma alışkanlıklarını destekleyecek “Karneni Getir, Hediye Kitabını Al” kampanyasını başlatıyor. Buna göre; 16 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Kitapçısı’na karnesini getiren ilkokul öğrencilerine kitap hediye edilecek.

Kampanya kapsamında Küçük Prens, Küçük Kara Balık, Peter Pan, Sevgi Masalı gibi eğlenceli ve öğretici kitaplar miniklerle buluşacak. Çocuklar, yaz tatili boyunca okuma alışkanlıklarını geliştirme ve yeni kitaplar keşfetme fırsatı yakalayacaklar.