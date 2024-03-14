Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Şubat ayına ilişkin Konut İstatistiklerini yayımladı. Türkiye genelinde Şubat ayında 93 bin 902 konut satıldı.

İstatistiki verilere göre satış sayılarında İstanbul'u 8 bin 300 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 45 konut ile Tunceli ve 51 konut ile Bayburt oldu.

Ocak-Şubat döneminde yüzde 2,0 oranında azalan konut satışları 174 bin 210 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 8 bin 827 olarak gerçekleşirken, Şubat ayındaki ipotekli satışların 2 bin 60'ı, Ocak-Şubat dönemindeki ipotekli satışların ise 3 bin 464'ü ilk el satış olarak gerçekleşti. Diğer satış türleri sonucunda 85 bin 75 konut el değiştirdi

İlk el konut satış sayısı 28 bin 594 olarak gerçekleştiği Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artış kaydetti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,5 oldu.

İkinci el konut satışlarında 65 bin 308 konut el değiştirdi.

Bu arada yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 azalarak bin 846 oldu.

Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,0 olurken, yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 691 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 659 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Türkiye'den 395 konut satın alan Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 200 konut ile İran, 112 konut ile Irak ve 105 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.