İstanbul Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi sevenleriyle buluşan Sanatçı Ahmet Şafak, özel repertuvarı, sahne performansı, güçlü yorumu ve birbirinden güzel şarkılarıyla adeta fırtına gibi esti.İSTANBUL (İGFA) - Türk müziğinin güçlü isimlerinden Sanatçı Ahmet Şafak, İstanbul Kuruçeşme Açıkhava Sahnesinde hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir konsere imza attı.

Sanat ve siyaset dünyasından tanınmış isimlerin de seyirciler arasında yer aldığı konseri izlemeye gelen binlerce kişi, Ahmet Şafak’ın özel repertuvarı, sahne performansı, güçlü yorumu ve birbirinden güzel şarkılarıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı.

Müzik şölenine, efsaneleşen eseri Yalnız Kurt’la başlayan Ahmet Şafak; Beni Ellere Sorma, Vay Delikanlı Gönlüm, Neyleyim, Adam Gibi, Olsun ve Ay Yıldız Kolye gibi birçok sevilen parçasıyla dinleyenleri büyüledi.

Yaklaşık 2,5 saat süren konserde zaman zaman seyircilerin yanına inerek şarkılarını söyleyen Ahmet Şafak, samimi, içten ve sıcak tavrıyla gönülleri fethetti.

Sanatçının, oğlu Kürşat ile yaptığı düet ise konsere gelenleri adeta mest etti.