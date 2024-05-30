Cemil İpekçi’nin Swarovski taşlarla bezeyerek hazırladığı ve müzeye hediye edeceği lale desenli kıyafet için özel vitrin hazırlandıİSTANBUL (İGFA) - Türk kültür mirası lale bitkisini sahiplenen İstanbul Lale Vakfı ve duayen modacı Cemil İpekçi’nin iş birliği ile hazırlanan özel defile “Best of Cemil İpekçi”, Vakıfa ait, Emirgan’da yer alan İstanbul Lale Müzesi’nde seçkin davetlilerle buluşacak.

Kareografisi Banu Noyan tarafından hazırlanan “Best of Cemil İpekçi Defilesi”nin geliri TAMEV Derneği’nin “Kızlar Okusun Projesi”ne aktarılacak.

13 Haziran 2024 tarihinde İstanbul Lale Müzesi’nin eşsiz manzarasında gerçekleşecek görkemli defilede, ünlü modacı Cemil İpekçi’nin … parçadan oluşan koleksiyonu 25 profesyonel model tarafından sunulacak. Defile, İstanbul’un ardından Türkiye’yi dolaşacak.

2005 yılında Türk Hava Yolları uçaklarının gövdelerinde kullanılmaya başlanan lale motifini de tasarlamış olan İpekçi, Lale Müzesi’ne hediye etmek üzere lale desenli özel bir kıyafet hazırlıyor. Yapay zeka ile oluşturulan lale deseninin basıldığı metrelerce kumaşın ve 25 kilogram Swarovski taşın kullanıldığı Cemil İpekçi imzalı kıyafet Lale Müzesi’nin koleksiyonu arasında yerini alacak.