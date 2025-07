İstanbul merkezli 6 il ve Norveç’te düzenlenen operasyonda 365 kilogram uyuşturucu madde ile 26 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17’si tutuklandı.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya, Muğla ve Norveç’in başkenti Oslo’da gerçekleştirilen ortak uyuşturucu operasyonunun detaylarını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün Narkotik, İstihbarat ve İnterpol birimlerinin yürüttüğü çalışmalarda 365 kg uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

26 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 17’si tutuklanırken, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ele geçirilen maddeler arasında 257 kg skunk, 108 kg kokain, muhtelif miktarda metamfetamin ve 2 hassas terazi yer aldı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1942511547198079342

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı, İstanbul Valisi’ni, İl Emniyet Müdürü’nü ve kahraman polisleri tebrik etti.

Uyuşturucu mücadelesinin sadece bir güvenlik değil, yarınların meselesi olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz” diyerek, mücadelede kararlılık mesajı verdi.