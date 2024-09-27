Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul ile Moskova arasında ilişkileri geliştirme hedefiyle hazırlanan iş birliği protokolünün imza törenine katıldıİSTANBUL (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Federatif bir yönetim biçimine sahip olan Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sergey Cheremin arasındaki Ekim 2023’teki görüşmede ortaya çıkan iş birliği protokolü imzalama görüşü üzerine İmamoğlu, kurmaylarını çalışma yapması için görevlendirdi. İki heyetin çalışması sonrası İstanbul ile Moskova arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan protokol tamamlandı ve imza aşamasına getirildi. Tamamlanan protokol için İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde imza töreni düzenlendi. Törende Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sergey Cheremin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay ve İBB bürokratları yer aldı.

“İKİ ŞEHİR DÜNYADA ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUMDA”

Akçabay ve Cheremin’in imzalarıyla hayata geçen protokol hakkında konuşan İmamoğlu, “Her yönüyle bilmemiz gerekir ki iki ülke ve etkili iki şehir sadece bir diplomatik ilişki çerçevesinde değil, bölgenin kaderini de şekillendiren iki önemli şehir, iki önemli ülkedir. Bu çerçevede iki şehrin, sadece bu ilişkide ve bölgede değil aynı zamanda bütün dünyada da çok önemli bir konumda olduğu gerçektir” diye konuştu.

SERGEY CHEREMİN’E ÖZEL TEŞEKKÜR

Daha parlak bir gelecek inşa etmek için iki şehrin yöneticilerinin gerekli önemin farkında olduğunu söyleyen İmamoğlu, “2019 yılından bu yana Moskova hükümetiyle birlikte tam da bu çerçevede hem birbirimizden öğreniyoruz hem de işbirliğimizi derinleştirebileceğimiz çok değerli alanları keşfediyoruz. İki yerel yönetimin de tam da bu öğrenme, gelişme ve iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılığı ve güçlü iradesi çok değerli. Özellikle bu ortamın oluşmasına büyük katkı sunan Sergey Cheremin’e bütün heyet huzurunda da ayrıca teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.

İş birliği protokolü vesilesiyle iki şehrin ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde karşılayacaklarını belirten İmamoğlu, “Yerel diplomasinin başarılarını ve uluslararası ölçekte sergileme fırsatı bulayacağız” dedi. İmamoğlu şöyle devam etti:

“Ağustos ayında katıldığım BRICS International Municipal etkinliğinde de vurguladığım gibi bizlere her zaman rehber olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Yurtta barış, cihanda barış’ sözlerinden ilham alarak, imzalayacağımız protokolün, küresel örnek olarak da güçlü bir yere erişeceğine ve küresel diyaloğun da güçlendirilmesine katkı sunacağın inanıyor ve temenni ediyorum.”

İKİ ŞEHİR DİYALOĞU AYAKTA TUTACAK

İstanbul ve Moskova'nın bölgesel barış ve huzurun sağlanmasında önemli bir aktör olmasını arzu ettiğini kaydeden İmamoğlu, “Zaman zaman oluşan ve oluşacak olumsuz durum ve şartlarda şehirlerin kendi arasında kuracağı ilişkilerin, üstlenebileceği arabuluculuk rollerinin toplumlar arasındaki diyaloğu ayakta tutmada çok büyük etkisi olacak” şeklinde konuştu.