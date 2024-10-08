İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ‘Temiz Okul’ projesi ile öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerine destek sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hayata geçirdiği ‘Temiz Okul Ekibi’ ile talep eden okullara, profesyonel temizlik desteği sunuyor.

Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda öğrenim görmelerini teşvik etmeyi ve okul hijyenini artırmayı hedefleyen proje kapsamında görevlendirilen 10 mobil ekip, sınıflardan, ortak alanlara kadar okul binaların tüm temizlik hizmetini sağlıyor.

Hafta içi 4 mobil ekip ile öğrencilerin derste oldukları saatlerde ıslak zeminlerin (WC) temizliği yapılıyor. Geriye kalan 6 mobil ekip ile hafta içi ders saatleri dışındaki akşam vakitlerinde genel temizlik yapılıyor. Hafta sonu ise 10 mobil ekibin tamamı okullarda genel temizlik için çalışmalarını sürdürüyor. İBB mobil temizlik ekibi, bir haftada 59 okula temizlik hizmeti götürerek toplam 64 bin 514 öğrencinin okulunu temizledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin okul temizliği desteğinin eğitim öğretim yılı boyunca toplam 39 haftada (ara tatiller dâhil) 7 bin 20 seans olacak şekilde sürdürüleceği öğrenildi.