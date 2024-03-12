Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Araştırma Merkezi ve DEİK işbirliğiyle düzenlenen İstanbul PPP Week (KÖİ Haftası) 8’inci yılında rekor katılımla tamamlandı. “PPP: Global Greener Growthful (KÖİ: Küresel, Çevreci, Büyüyen)” mottosuyla düzenlenen etkinliğin kapanışında, önümüzdeki yıl Bakü’de gerçekleştirilecek COP 29’da KÖİ modelinin önemli bir başlık olarak tartışılması çağrısı yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Araştırma Merkezi tarafından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğiyle düzenlenen İstanbul PPP Week (KÖİ Haftası), PPP: Global Greener Growthful (KÖİ: Küresel, Çevreci, Büyüyen) mottosuyla gerçekleşti. Yaklaşık 60 ülkeden bürokratlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, firma yetkilileri, akademisyenler, öğrenciler ve sektör profesyonelleri yanı sıra; altyapı firmaları, uluslararası kurumlar ve mega proje temsilcilerinin katıldığı hafta boyunca toplumsal fayda odaklı KÖİ projeleri tartışıldı. KÖİ Haftası kapanışında, önümüzdeki sene Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak COP 29 ‘da KÖİ modelinin önemli bir konu başlığı olması konusunda da çağrı yapıldı. Etkinliği değerlendiren Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, tüm dünyadaki etkin KÖİ kuruluşlarının İstanbul’da, modelin gelişimiyle ilgili ortak bir mutabakata varması ve COP 29’a çağrı kararının önemine dikkat çekti. “Bir hafta boyunca, yapay zekâ, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik kavramlarının inşaat ve altyapı endüstrisine etkisini ve toplumsal fayda odaklı KÖİ Projeleri nasıl oluru tartıştık. COP 29’a çağrımız için en kısa sürede Azerbaycan ile temasa geçeceğiz” diye konuşan Aydın, aldıkları geri bildirimlerden yola çıkarak, PPP Week’i önümüzdeki yıldan itibaren adeta Davos gibi bir organizasyona çevireceklerini ifade etti. Aydın, PPP Week ödüllerine de dikkat çekerek, “ İlk kez olmasına rağmen ciddi ilgi gördü. 6 farklı ülke ödüllendirildi. Önümüzdeki sene için de bugünden organizasyonlara çağrıda bulunmak istiyorum” dedi.

İLK KEZ VERİLEN ÖDÜLLER ETKİNLİĞE DAMGA VURDU

İstanbul PPP Week kapsamında, bu yıl ilk kez başarı ödülleri de verildi. Projelerin, stratejik hedefleri, büyüklüğü, coğrafi ya da sektörel çeşitliliği, trendlere olan uyumu, yenilikçilik derecesi gibi özelliklerinin değerlendirildiği ödüller ve kazananlar şöyle:

Yılın ESG (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) Projesi Ödülü: Avrasya Tüneli Türkiye

Yılın En İyi Sosyal Altyapı Ödülü: Katar School PPP Program

Küçük Ölçekli Kamu-Özel İş Birliği Projeleri Ödülü: Kırgızistan Cumhuriyeti

Yılın Finansmanı Ödülü: Syrdarya Özbekistan

Yılın En Aktif PPP Merkezi Ödülü: NCP Suudi Arabistan

PPP Haftası Özel Ödülü: Fast Infra Group