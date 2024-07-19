Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde bulunan Manhattan bölgesinin gözde alışveriş ve iş merkezlerinden biri olan Brookfield Place, İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusunu Amerika'nın kalbinde sergiliyor.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Yeni iç dekorasyonu ile dikkat çeken merkez, American Express lobisinde ziyaretçilerine eşsiz bir estetik sunuyor.

Brookfield Place'in yeni dekorasyonunda, American Express lobisinde yer alan devasa duvarlarda İstanbul'un unutulmaz manzaralarıyla karşılaşmak mümkün.

Kapalı Çarşı'nın canlılığından Haliç'in sakin manzarasına ve Ayasofya'ya, üç ayrı İstanbul görüntüsü cam kaplamalarla duvarlara monte edilmiş.

Bu sanat eserleri, binanın iç mekanına sadece görsel bir zenginlik katmakla kalmıyor, aynı zamanda ziyaretçilere seyahat etme hissi veriyor.

Bu özel sanat projesi, American Express şirketi tarafından desteklenmiş ve dünyaca ünlü sanatçı Craig McPherson imzası taşıyor. İstanbul'un yanı sıra New York, Venedik, Hong Kong, Sydney ve daha birçok şehrin görüntüleri de Brookfield Place'te sergileniyor. Bu çalışma, ABD'deki en büyük duvar resim döngülerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Brookfield Place, yeni dekorasyonlarının merkezi konumlarını daha da özel kıldığını ve ziyaretçilere dünya çapında bir seyahat deneyimi sunduğunu belirtiyor. İstanbul resimlerinin seçilmesinin ise, şehrin kültürel zenginliğini ve tarihi derinliğini vurgulamak amacı taşıdığı ifade ediliyor. Ziyaretçiler, Brookfield Place'in yeni iç mekanını görmek ve bu benzersiz sanat eserlerini yakından incelemek için her gün ziyaretlerini gerçekleştirebiliyor.