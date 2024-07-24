Geleceğin yaşlı nüfusuna yönelik sağlık ve sosyal hizmetler alanında etkili çözümler üretmeyi amaçlayan Gerontoloji Bölümü İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesinde açılıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Rumeli Üniversitesi, sağlık, bakım, sosyal hizmetler ve psikolojik destek gibi alanlardaki artan ihtiyaçları karşılamak amacıyla Gerontoloji Bölümü'nü açmaya hazırlanıyor. Gerontoloji, yaşlılık ve yaşlanma süreçlerine dair bilimsel araştırmaları, sağlıklı yaşlanma politikalarının oluşturulmasını ve yaşlı nüfusun toplumsal yaşama katılımını destekleyen interdisipliner bir bilim dalı olarak ön plana çıkıyor.

Gerontoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sibel Doğan, bölümün amacını şu sözlerle açıkladı: " Ülkemizde TÜİK'in açıkladığı 2023 nüfus istatistiklerine göre, Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı .2'ye yükselmiştir. Bu oranın ve üstü olduğu ülkeler “çok yaşlı toplum” olarak sınıflandırılır. Ülke olarak, “yaşlı toplum”dan, “çok yaşlı topluma” geçiş yapmış olmamız; artan yaşlı nüfusun ihtiyaçları ve yaşlı bağımlılık oranları nedeniyle yaşlılık ve yaşlanma alanında çalışacak, yaşlılık dönemi problemlerine çözümler üretecek olan gerontologlara olan ihtiyacı daha da belirgin hale getirmiştir. Ülkemizin yaşlı nüfusunun artmasıyla birlikte, yaşlılık ve yaşlanma süreçlerine yönelik ihtiyaçlar da artmaktadır. Bölümümüz, bu ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için nitelikli gerontologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir."

Gerontoloji alanında uzmanlaşan mezunlar, Bakanlıklar, huzurevleri, hastaneler, bakımevleri, üniversiteler, araştırma merkezleri gibi birçok kurumda çalışma fırsatı bulabilmektedirler. Ayrıca, bölüm mezunları multidisipliner bir bilim alanı olan Gerontoloji'nin yanı sıra sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilme imkanına da sahiptirler.