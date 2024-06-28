İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a 27 Haziran itibarıyla başlayan uçuşlar, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Yeni uluslararası hat ile Türkiye ve İskoçya arasında turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan (İSG) İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a (EDI) uçuşlar, 27 Haziran itibarıyla başladı. Pegasus Hava Yolları’nın Edinburgh’a başlattığı bu yeni uluslararası hat, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek. Temmuz ayının son haftası itibariyle seferlerin haftada 4 güne yükseltilmesi bekleniyor.

Bu yeni rota, Pegasus Hava Yolları’nın 2024 yılında başlattığı 7. yeni uluslararası hat oldu. Daha önce sırasıyla Hırvatistan'da Zagreb (ZAG), Mısır'da Sfenks (SPX), Kazakistan'da Aktau (SCO), Bulgaristan'da Sofya (SOF), Moldova'da Kişinev (RMO) ve Slovakya’da Bratislava (BTS) hatları açılmıştı.

Bu gelişmeyle birlikte İSG, 54 ülkede 40 iç hat ve 124 dış hat olmak üzere toplamda 164 destinasyona bağlantı sağlıyor.

İSG CEO’su Alp Er Tunga Ersoy, yeni hat açılışıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, Sabiha Gökçen için Birleşik Krallık, yolcu sayısı açısından her zaman en yoğun ilk 5 ülke arasında yer aldığına dikkati çekti. İki ülke arasında güçlü tarihi bağlar, ekonomik ilişkiler ve önemli bir turizm ortaklığı bulunduğunu ifade eden Ersoy, "Geçtiğimiz yıl Türkiye, Birleşik Krallık’tan yaklaşık 4 milyon turist ağırlamıştır. Türkiye’nin en büyük dördüncü ihracat pazarı olan Birleşik Krallık’la 2023 yılı ticaret hacmimiz 19,5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu hattımızın hali hazırda var olan sıcak ilişkileri daha da güçlendirmesini, iş birliği olanaklarını artırmasını ve yılın geri kalanında ek 21 bin uluslararası yolcuyu meydanımıza kazandırmasını bekliyoruz” dedi.