İstanbul Şile Kaymakamlığı, ilçenin simgesi Şile Bezi’ni tanıtmak amacıyla “İpliğin Şile Yolculuğu” adlı kitabı yayımladı. Şile Bezi’nin tarihsel yolculuğunu ve kültürel değerini detaylıca ele alan eser, Şile Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle tanıtıldı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Kaymakamlığı, ilçenin kültürel hazinesi Şile Bezi’ni geniş kitlelere tanıtmak için önemli bir projeye imza attı.

“İpliğin Şile Yolculuğu” adlı kitap, Şile Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna sunuldu.

Törene ilçe protokolü, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.

ŞİLE BEZİ’NİN HİKÂYESİ BELGELENDİ

Kitap, Şile’nin zanaatkâr kadınlarının emeğini öne çıkararak kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefini taşıdı.

Şile Bezi’nin üretim süreçlerini, tarihsel gelişimini ve geleneksel motiflerinin kapsamlı şekilde incelendiği kitabın editörlüğünü Sakine İzgi üstlendi. Eserde, Şile Bezi’nin yalnızca bir dokuma ürünü değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, yerel üretim kültürü ve kadın emeğinin simgesi olduğu vurgulandı.

Kitapta ayrıca geleneksel el işlemeciliğinde kullanılan motiflerin anlamları ve kullanım biçimleri de detaylıca ele alındı.