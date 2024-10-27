İstanbul Şile’de CHP’li Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ) saldırısının ardından katıldığı yerel radyo programında yayına katılanlar ile birlikte şakalaşıp kahkahalar atması, ilçede ve sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.İSTANBUL (İGFA) - Şile’de CHP’li Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) saldırısının ardından katıldığı sözde çalışmaların anlatılacak denilen programın eğlence, şaka ve kişisel sohbetlerle şakalaşıp kahkahalar atması, ilçede ve sosyal medyada büyük tepki çekti.

TUSAŞ’a yapılan hain saldırının acısı henüz tazeyken, Şile gibi vatansever bir ilçenin CHP’li bir başkanının milli değerlere bu denli duyarsız davranması, eski belediye başkanları bunu yapmazdı diyerek vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.

Eski belediye başkanları dönemlerinde Şile olarak milli ve manevi değerlere saygısıyla bilinen bir ilçe olarak takdir topluyordu.

Eski yönetimler, böyle acı olaylarda her zaman halkın yanında olmuş, acılarını yüreklerinde yaşayarak saygı göstermişti. Şile’nin eski belediye başkanları, ilçeyi yalnızca yönetmekle kalmayıp halkın hislerine, milli birlik ve beraberliğe öncülük eden liderler olarak anılıyor.

Mikrofona neşeli şarkılar söyleyen CHP’li Kabadayı çalışma arkadaşlarını da yanına alarak MFÖ ekibinin Ali Desidoro şarkısını Belediye Çalışanları ve bir mahalle muhtarıyla Bizim FM Canlı yayınında yüksek kahkahalar eşliğinde yaşanılanlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

Esprilerin havada uçuştuğu programa tepkiler çığ gibi geldi. Bu anlar Şile siyasetinde daha çok konuşulacak.