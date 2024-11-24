İstanbul'un Şile ilçesinde gençlik, “İyilik Elçileri ile Doğa’da Kamp Liderliği” etkinliğinde buluştu.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Tuzla Şehit Ömer Halis Demir Kamp alanında düzenlenen “İyilik Elçileri ile Doğa’da Kamp Liderliği” etkinliğine katılan İstanbul Valisi Davut Gül’e Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney,Şile Gençlik ve Spor Müdürü Bedrettin Naim Arslan, Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Teyran’ın eşlik ettiği etkinlikte öğrencilerle kahvaltı ederek sohbet etti.

Şile’nin genç öğrencileri Gençlik, Spor İlçe Müdürlüğü, ilçe Milli Eğitim Müdürlü ve HEMHAL Derneği ortak projesi ile Şile’nin liseli yaklaşık yüz öğrencisi ile Gençlik Ve Spor Bakanlığı Tuzla Şehit Ömer Halis Demir Kamp alanında buluştular. Çeşitli eğitsel aktivitelerin yer aldığı kamp programın gün boyu neşeli anların yaşanırken akşam dinlenme sohbet anlarında Şile’nin sevilen sesi Mert Yenihayat’ta seslendirdiği şarkılarla kampa katılım sağlayan liseli öğrencilere müzik dolu anlar yaşattı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL KAHVALTI SIRASINDA..

İstanbul Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum ile İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleri, Şile Kaymakamlığı ve Şile Hemhal Derneği’nin iş birliğinde yürütülen “İyilik Elçileri ile Doğa’da Kamp Liderliği” etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Cumartesi sabah kahvaltı programına katılan Vali Gül kahvaltı menüsü almak için öğrencilerle birlikte sıraya girmesi ve onlarla samimi sohbeti objektiflere yansıdı.

Kahvaltı sonrası kampa katılan öğrencilere bir konuşma gerçekleştiren Vali Gül, bu tür aktivitelerin okul sonrasında akılda kalacak en önemli aktiviteler olduğunu söyleyerek, “Burada yaşadıklarınız, dostluklarınız ve paylaştıklarınız belki bir daha yapma ihtimali bulamayacağınız aktiviteler olacak. Akademik başarı önemli ama bundan daha da önemlisi sosyal münasebetleriniz.” ifadelerini kullandı.