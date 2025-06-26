İstanbul'da Şile Çavuş Mahallesi’nde, park halindeki bir otomobilden gelen kötü koku üzerine yapılan ihbarla, kimliği belirlenen 47 yaşındaki Ç.O.’ya ait ceset bulundu; olay intihar şüphesiyle soruşturuluyor.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Çavuş Mahallesi’nde, park halindeki bir araçtan gelen kötü koku mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Üç gündür devam eden kokunun kaynağını araştıran mahalle sakinleri ve Muhtar Hüseyin Genç, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde kimliği belirlenen 47 yaşındaki Ç.O.’ya ait bir erkek cesedi buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan ilk tespitlere göre, Ç.O.’nun 21 Haziran’da eşine ait araçla Şile’ye geldiği, aracı park ettikten sonra bir daha araçtan çıkmadığı belirlendi.

Ümraniye’de yaşadığı öğrenilen Ç.O.’nun ölümüyle ilgili intihar ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.