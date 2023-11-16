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İstanbul'da Şile Belediyesi Yeni Hizmet Binası Projesinin çalışmaları tüm hızıyla devam ederken ekiplerin ince işçilik çalışmaları da görüntülere yansıdı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve idari kadrosu yatırımlar noktasında çalışmaları en üst düzeyde takip ederek çalışmaların sürdürülmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesinin yanı sıra hedeflenen yeni projelerinde hızla ilçeye kazandırılması için çalışmaları aralıksız sürdürüyorlar.

Şile Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin ana bina haricinde yaklaşık 15’in üzerinde farklı ayrı noktada vatandaşa hizmet vermeye çalıştığını belirten yetkililer, ilçenin geleceğine yönelik bu dev projenin en önemli dayanağının vatandaşa yerinde ve daha kaliteli hizmet vermek olduğuna dikkat çekti.

Kızılcaköy Mahallesinde söz verilen Köy Binasının kısa zaman önce temel atma töreni gerçekleşmiş ve Kızılcaköy’de adeta geri sayımın başladığı Kızılcaköy Mahallesi Köy Konağı projesinde artık son rötuşların yapıldığı görüntülere yansırken kısa bir zaman sonra açılış töreni merakla mahalle sakinleri tarafından beklenmekte.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın eğitim öğretim noktasında olan hassasiyeti kamuoyunda dikkat çekerken, ilçe genelinde okullarda olan lojistik desteğin yanı sıra gelen talep ve istekler noktasında Şile Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tamir, bakım onarım çalışmalarını eksiksiz sürdürdükleri dikkat çekerken, ekipler aynı zamanda ilçe genelinde camiler ve köy binalarında bakım, onarım,boya ve dış cephe yenileme çalışmaları yaptıkları edinilen bilgiler arasında.Bucaklı Mahallesi Çanakkale caddesi üzerinde ekiplerin Bucaklı Camii’nde dış cephe boya, bakım-onarım çalışmaları hızla devam ettiği görüntülendi.

"İNSANA HİZMET, İLÇEMİZE HİZMET BİZİM GÖREV ANLAYIŞIMIZ..."

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, yerel yönetim olarak tüm ekibiyle birlikte ilçenin tamamında sahada insana hizmet için çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Bizler ülke olarak çok zorlu süreçler yaşadık “Pandemi,6 Şubat Depremi, Orman Yangınları ,Sel Baskınları” bunları ülkemizde ne yazık ki yaşadık ve tüm bu üzücü süreçlerde Şile Belediyesi kendi imkanlarıyla her daim sahada oldu ve aynı zamanda ilçede hizmet sürecini sürdürmeye devam etti. Ayrıca kültürel değerimiz olan Şile Bezi Üretim Fabrikamızın da artık ince işçilik çalışmalarına başlandığı ve kısa zaman sonra hizmete açacaklarını ifade eden Başkan Ocaklı; Bizler vatandaşımıza, insanımıza hizmet anlayışıyla yola çıktık. Tüm bu hizmetlerimizi, projelerimizi hayata geçirirken İlçemize verdikleri desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm hükümet yetkililerimize ilçem adına teşekkür ediyorum ve Allah’ın izniyle yolumuzda yürümeye insanımıza ve ilçemize hizmet inancıyla yürümeye hep birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.