İstanbul'un Şile ilçesinde 15 Kasım Cuma günü sabah saat 04 55 sıralarında Karakaş isimli tekneyle denize açılan Mehmet Yalçın (64) bir başka trol teknesinin çarpması sonucu Karakaş isimli tekne batmış, Balıkçı Mehmet Yalçın’dan 5 gündür haber alınamadı. Tekne, beşinci günde karaya çıkartıldı. Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Şile ilçesinde yaşanan olayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizden çok sayıda botla arama çalışmalarını sürdürürken havadan da sahil güvenliğe bağlı uçaklar arama çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor.

23 kilometrelik Şile kıyılarında çok sayıda arama kurtarma ekipleri AFAD, Şile Arama Kurtarma ekipleri, Sultanbeyli ve Ümraniye Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda kişi karadan kıyılarda arama çalışmaları devam ediyor.

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya’da 5.ci günde Mehmet Yalçın’ın bulunmasını ümit ettiklerini belirterek, "Tüm birimlerimizle Şile ilçemizin tüm sahil hattında çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Sahil Güvenlik ekiplerimiz her alanda havadan,denizden ve dalgıçlarımızla birlikte balıkçılarımız, özel dalgıçlar dip aramalarında çalışmalarını sürdürüyorlar. Ayrıca karadan yapılan aramalarda Jandarmamız, Polisimiz ve çok sayıda Arama Kurtarma ekipleri karasal alanda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar" dedi.

BATAN BALIKÇI TEKNESİ KARAKAŞ KARAYA ÇIKARTILDI..

Bu arada kaza sonucu batan Karakaş balıkçı teknesi havanın lodos olmasıyla birlikte battığı yerden çıkartılarak Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirildi.

Teknenin sağ tarafında orta noktasında ağır hasar olduğu görüntülere yansıdı.