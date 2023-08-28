Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 39. Değirmenköy Domates Festivali renkli ve dopdolu bir program eşliğinde gerçekleştirildi. En İyi Domates Yarışması’na sahne olan festivalde, ünlü Sanatçı Emre Altuğ en güzel şarkılarıyla Silivrililere adeta müzik ziyafeti sundu.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 39. Değirmenköy Domates Festivali, dopdolu bir program eşliğinde ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Değirmenköy Festival Alanında yoğun bir katılımla gerçekleşen festival kapsamında, Silivri’nin en ünlü lezzetlerinden biri olan Değirmenköy Domatesi için En İyi Domates Yarışması düzenlendi.

Toplam 41 yarışmacının katıldığı domates yarışmasında birinci Mümin Ceylan tam altın, ikinci Fatma Akdağ yarım altın, üçüncü Mesut Çalışkan ise çeyrek altın ödülü kazandı.

Festivalin sahne programlarında Silivri Dans Halk Oyunları ekibinin yöresel halk dansları gösterisi büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından ünlü Sanatçı Emre Altuğ en güzel şarkıları ve başarılı sahne performansıyla Silivrililere eğlence dolu, unutulmaz bir gece yaşattı. Başkan Yılmaz, Sanatçı Emre Altuğ’a Değirmenköy Domatesi hediye etti ve çiçek takdiminde bulundu.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Değirmenköy Mahallesi Muhtarı Erkan Varol, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz tarım ve hayvancılık alanında üreticilerimize çok önemli destekler veriyor. Çiftçilerimize yapılan saman, tohumluk arpa, mısır silajı ve ayçiçek tohumu gibi destekler için kendisine teşekkür ediyor ve bu desteklerin devamını diliyorum.” diye konuştu.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise, her parçası ayrı güzelliklere sahip olan Anadolu coğrafyası, Malazgirt Zaferi ile vatanlaşmaya başlamış, bu coğrafyayı vatan kılma özlemi milletimizin tarihî yürüyüşünü ve yükselişini hızlandırdığını kaydederek, "Horasan erenlerinin, Sultan Alparslan’ın ve askerlerinin taşıdığı ve bize miras bıraktığı bir ruhtur. Bu ruhun derininde, bizleri birbirimize perçinleyen, çok kuvvetli ve kolayca kırılmayacak kadar sağlam bir bağ vardır. Bu yüzdendir ki, onların hain planları ve şer hücumları, Allah'ın izniyle başlarında parçalanacaktır. Anadolu'nun kapısını Türk milletine açan Sultan Alparslan'ı, onun yiğit kumandan ve askerlerini, bu toprakların ebedî yurt olduğunu cümle aleme gür bir sesle ilân eden ve Anadolu’nun kapılarını işgale kitleyen Mustafa Kemal ve silâh arkadaşlarını hayırla yâd ediyorum. Anadolu coğrafyasının kıyâmete kadar vatan olarak kalması uğrunda can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, dualarla anıyorum" dedi.