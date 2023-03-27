Silivri Belediyesi ve Saral İnşaat iş birliğiyle kentsel dönüşüm süreci tamamlanan Varnalı Konutları için anahtar ve tapu teslim töreni düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) -Silivri Belediyesi, ilçede dev bir projeye daha imzasını attı. 26 Eylül 2019 tarihinde Silivri merkezli meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından riskli yapı olduğu gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkım kararı verilen ve yıkım işlemi Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Varnalı Konutlarında, kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandı.

Silivri Belediyesi iştiraki Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SİYTAŞ) ve Saral İnşaat iş birliğiyle kentsel dönüşümü tamamlanan Varnalı Konutlarında hak sahipleri, düzenlenen törenle anahtarlarını teslim aldı. Yapımı 15 ay gibi kısa bir sürede biten Varnalı Konutları; 16.487 metrekare kullanım alanına ve 1.251 metrekare ticari alana sahip. 8 blok, 116 daire, 7 iş yeri ve 130 araç kapasiteli bir otoparkın bulunduğu Varnalı Konutlarında daire alanları; brüt 110 metrekare / net 80 metrekare olarak tasarlandı. Silivri’nin bilinen en eski kooperatiflerinden biri olan Varnalı Konutlarının yenilenmesiyle birlikte burada yaşayan vatandaşlar afetlere karşı dayanıklı, yepyeni ve modern dairelerine kavuşmuş oldu.

ERSOY: “HEPİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Törende konuşan hak sahibi Nurten Ersoy, “Bugün konutlarımızın anahtarları teslim ediliyor. Çok mutluyuz. Bu proje Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ve Saral İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saral sayesinde oldu. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Anahtar teslim töreninde konuşan Saral İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saral, “Başkanımız Volkan Yılmaz bizimle konuştuğunda buradaki kentsel dönüşüm projesini bir sosyal proje olarak görmemizi istemişti. Saral İnşaat, 50 yılı aşan bir süredir insan odaklı birçok hizmet yapmıştır. Bizim ilkelerimizin en başında önce insan sonra yaşam geliyor. Saral İnşaat bu ilkelerinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Bu güzel projeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kadar insanımızı kentsel dönüşüm projesiyle tekrar hayata bağlamaktan ve yaşanabilir konutlar üretmekten dolayı çok gururluyuz. Sayın Volkan Yılmaz’a ayrı bir parantez açmak istiyorum: Bizi bugüne kadar hem motive etti hem de bu projenin ne kadar önemli olduğunu bizlere hissettirdi. Kendisine bunun için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Burada yaşayacak bütün sakinlere huzurlu, mutlu ve güvenli bir hayat temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.